Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Seltsames Diebesgut - Kettenreaktion - Unfallflucht - Gegenseitig bedroht - Gurtkontrollen - Straße musste gesperrt werden - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Straße musste gesperrt werden

Ein technischer Defekt löste am Dienstagabend gegen 20 Uhr einen Motorschaden an einem Linienbus aus, welcher die Ebnater Steige hochfahren wollte. Dadurch lief das komplette Motoröl aus, wobei sich die Ölspur auf eine Länge von rund 50 Meter ausbreitete. Zur Reinigung der Fahrbahn, die ca. eine Stunde dauerte, musste die Ebnater Steige zeitweise voll gesperrt werden.

Aalen-Wasseralfingen: Gurtkontrollen

Im Rahmen einer routinemäßigen Verkehrskontrolle wurden am Dienstag zwischen 13 und 19 Uhr im Bereich Wasseralfingen und der Stuttgarter Straße insgesamt 6 Verstöße gegen die Gurtpflicht, ein Verstoß gegen die Gurtpflicht bei Kindern, 4 Verstöße wegen der Nutzung eines Handys und ein Verstoß wegen abgelaufenem TÜV über 8 Monate festgestellt. Alle Fahrzeuglenker müssen nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

Essingen: Gegenseitig bedroht

Insgesamt fünf Streifenfahrzeuge des Polizeipräsidiums Aalen rückten am Dienstagmittag kurz vor 14 Uhr in die Kirchgasse nach Essingen aus, nachdem es dort zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 28 und 40 Jahre alten Männern gekommen war. Beide gaben den Beamten gegenüber an, bereits am Vortag von dem jeweils anderen mit einem Messer bedroht worden zu sein, was jedoch von keinem der beiden angezeigt wurde. Während der aktuellen Auseinandersetzung sei es wiederum zu Bedrohungen gekommen, weshalb beide Männer anschließend von den eingesetzten Kräften durchsucht wurden; das Messer, das wohl am Vortag zum Einsatz gekommen war, wurde sichergestellt. Das Polizeirevier Aalen hat entsprechende Ermittlungen gegen beide Männer aufgenommen.

Aalen: Unfallflucht

Ein 71-Jähriger verursachte am Dienstagmittag gegen 12.30 Uhr einen Sachschaden von rund 7000 Euro, als er mit seinem Audi Q3 den Mazda einer 50-Jährigen beschädigte, den diese auf einem Kundenparkplatz in der Straße "Im Hasennest" abgestellt hatte. Der 71-Jährige flüchtete von der Unfallstelle; er konnte aufgrund Zeugenaussagen jedoch rasch ermittelt werden.

Aalen: Fußgänger von Fahrzeug erfasst

Leichte Verletzungen zog sich ein 26 Jahre alter Fußgänger zu, als er am Dienstagvormittag gegen 11.45 Uhr vom Ford Tourneo eines 61-Jährigen erfasst wurde. Dieser war in der Carl-Zeiss-Straße mit seinem Fahrzeug auf einem Parkplatz rückwärtsgefahren und hatte den 26-Jährigen wohl übersehen. Der 61-Jährige informierte den Samariterstift über den Unfall und fuhr davon; er kehrte jedoch rund 30 Minuten später wieder zurück. Der 26-Jährige wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Aalen-Wasseralfingen: 6.500 Euro Sachschaden

Auf rund 6.500 Euro beziffert sich der Sachschaden, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag entstand. Gegen 11.20 Uhr fuhr ein 65-Jähriger beim Wenden mit seinem VW Golf um eine Verkehrsinsel in der Kolpingstraße. Dabei übersah er den Audi A4 einer 54-Jährigen und streifte diesen. Beide Fahrzeuglenker blieben bei dem Unfall unverletzt.

Westhausen: Fahrzeug übersehen

Mit ihrem VW Passat befuhr eine 29-Jährige am Dienstagmorgen gegen 5.30 Uhr die B 29, wo sie sich auf der Linksabbiegespur in Richtung A 7 einordnete und abbog. Hierbei übersah sie den aus Richtung Westhausen heranfahrenden BMW eines 40-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Sachschaden von rund 21.000 Euro entstand. Zum Unfallzeitpunkt war die Ampelanlage an der Einmündung noch nicht in Betrieb.

Jagstzell: Von der Fahrbahn abgekommen

Eigenen Angaben zufolge musste ein 20-Jähriger am Dienstagabend gegen 19.40 Uhr auf der Crailsheimer Straße einem die Fahrbahn querenden Tier ausweichen, weshalb er mit seinem Audi von der Straße abkam, eine Leitplanke aus der Verankerung riss und gegen ein Verkehrsschild fuhr. Bei dem Unfall, bei dem alle Fahrzeuginsassen unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von rund 7000 Euro.

Heubach: Kettenreaktion

Von einem Grundstück kommend, fuhr eine 24-Jährige am Dienstagmittag gegen 12 Uhr mit ihrem Kia auf die Mögglinger Straße ein. Dabei übersah sie den Opel eines 20-Jährigen und streifte diesen, wodurch der Opel im weiteren Verlauf gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten VW geschleudert wurde. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von rund 3500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Seltsames Diebesgut

Zwischen 19.15 Uhr und 21 Uhr am Dienstagabend verschaffte sich ein Unbekannter Zugang zu einer Garage und einem Kellerraum eines Gebäudes in der Straße "Höferlesbach". Dort riss der Täter ein Stromkabel aus der Halterung, durchwühlte eine Waschmaschine und einen Trockner und entwendete letztlich ein Wäschesäckchen, in dem sich Socken befanden. Der Eindringling verteilte im Anschluss noch den Inhalt mehrerer Mülltonnen im Keller. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

