Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Motorroller mutwillig beschädigt - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Oppenweiler: Unfallflucht

In der Nacht zum Dienstag wurde auf der B 14 an einer dortigen Verkehrsinsel ein beschädigtes Verkehrszeichen festgestellt. Ein unbekannter Autofahrer kam dort von der Straße ab und prallte gegen die Verkehrseinrichtung. Danach flüchtete der Verursacher und hinterließ mehrere hundert Euro Sachschaden. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge müsste es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Pkw BMW F30, Touring oder Limousine in den Baureihen von 2015 bis 2018 handeln. Entsprechende Fahrzeugteile konnten an der Unfallstelle festgestellt werden. Sachdienliche Hinweise auf das geflüchtete Fahrzeug nimmt die Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Radfahrer befuhr am letzten Mittwoch gegen 7.40 Uhr den kombinierten Geh- und Radweg in der Fellbacher Straße, als er eine Autofahrerin übersah, die zum Beladen ihres Autos die Beifahrertüre öffnete. Der Mountainbikefahrer streifte die 57-jährige Frau am Bein und verletzte sie dabei. Der Radfahrer fuhr weiter, ohne der gestürzten Frau zu helfen. Hinweise auf den unbekannten Mountainbike-Fahrer, der dunkel gekleidet war, erbittet nun die Polizei in Schmiden unter Tel. 0711/9519130.

Kernen im Remstal: Roller umgestoßen

In der Kelterstraße wurde am Montag (28.03.2022) gegen 8.30 Uhr ein Roller mutwillig beschädigt. Ein unbekannter stieß das Zweirad um, das dabei an der Fahrzeugfront beschädigt wurde. Weitere sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Kernen unter Tel. 07151/412798 entgegen.

Murrhardt: Unfallzeugen gesucht

Ein 10-jähriges Mädchen fuhr am Dienstag kurz vor 13 Uhr mit ihrem Rad von der Schule nach Hause. In der Justinus-Kerner-Straße wurde sie von einem Pkw überholt, der wegen eines linksseitig parkenden Autos den Seitenabstand zu der Radfahrerin unterschritt. Das Mädchen wich deshalb nach rechts aus, stieß dabei gegen den Bordstein und stürzte. Der überholende Pkw-Fahrer hielt nicht an und flüchtete. Das Mädchen zog sich beim Unfall leichte Verletzungen zu und an ihrem Fahrrad entstand Sachschaden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Murrhardt unter Tel. 07192/5313 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell