Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrecher ertappt - 26-Jähriger griff Polizisten an - Feuerwehreinsatz - Unfälle

Aalen (ots)

Backnang: Bauzäune umgeworfen

In der Nacht zum Dienstag wurden in der Straße Roßlauf mehrere Bauzäune umgestoßen. Etwa 20 Teile lagen auf einen angrenzenden Gehweg und ein Teil auf der Fahrbahn. Ein gegen 2.40 Uhr in Richtung Sachsenweiler fahrender 21-jähriger Mercedes-Fahrer erkannte den auf der Fahrbahn liegenden Zaun zu spät und fuhr darüber. Hierbei beschädigte er sein Auto am Unterboden. Die Schadenhöhe ist bislang noch nicht bekannt.

Murrhardt: Feuerwehreinsatz

Wegen eines Kaminbrandes war am Montag gegen 14.15 Uhr die örtliche Feuerwehr mit 22 Kräften im Walterichsweg im Einsatz. Bei dem Vorfall wurden keine Personen verletzt. Es scheint auch kein Gebäudeschaden entstanden zu sein.

Kirchberg an der Murr: Von Straße abgekommen

Ein 87-jähriger Audi-Fahrer befuhr am Montag gegen 15.15 Uhr die K 1834 in Richtung Kirchberg, als er in einer Linkskurve bei der dortigen Kläranlage nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen die Leitschutzplanken fuhr. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Fellbach: In Autowerkstatt eingebrochen

Ein Einbrecher verschaffte sich am Montagabend gegen 22.25 Uhr bei einer Autowerkstatt in der Schorndorfer Straße Zugang zu einer dortigen Garage. Die Polizei wurde über den Vorfall informiert, die den 30-jährigen Mann vorläufig festnahm. In seinem Auto waren bereits mehrere Altreifen zum Abtransport bereitgestellt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen dauern an. Hierzu bittet die Polizei Fellbach um weitere sachdienliche Hinweise, die unter Tel. 0711/57720 entgegengenommen werden.

Fellbach: Unfallflucht

In der Weimerstraße streifte am Montagvormittag in der Zeit zwischen 7 Uhr und 13 Uhr ein unbekannter Autofahrer beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand parkenden Ford Focus. Danach flüchtete der Verursacher und hinterließ 1000 Euro Sachschaden. Hinweise zum Unfallgeschehen erbittet nun die Fellbacher Polizei unter Tel. 0711/57720.

Remshalden: Unfall auf Bundesstraße

Auf der Bundesstraße 29 ereignete sich am Dienstagmorgen gegen 7.20 Uhr ein Auffahrunfall. Ein 22-jähriger Fahrer eines Honda Jazz fuhr auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Stuttgart, als sich zwischen Geradstetten und Grunbach die Autos vor ihm abbremsten. Der 22-Jährige konnte nicht mehr anhalten und fuhr einem Golf-Fahrer hinten auf. Ein weiterer nachfolgender Seat-Fahrer konnte ebenfalls nicht mehr stoppen und fuhr auf den Pkw Honda auf. Bei dem Unfall wurde der 20-jährige Golf-Fahrer leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Pkw Golf sowie der Pkw Honda wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 15000 Euro. Der Verkehr konnte während der Unfallaufnahme einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.

Weinstadt-Endersbach: Radfahrer alleinbeteiligt gestürzt

Ein 47 Jahre alter Pedelec-Fahrer fuhr am Montag gegen 14:15 Uhr die Kalkofenstraße in Richtung Innenstadt entlang. Auf Höhe eines Supermarkt-Parkplatzes kam er hierbei alleinbeteiligt zu Fall. Der Radfahrer war anschließend nicht mehr ansprechbar und musste reanimiert werden, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Zum derzeitigen Kenntnisstand wird davon ausgegangen, dass der Radfahrer aufgrund eines medizinischen Notfalls gestürzt ist. Ob er sich beim Sturz selbst ebenfalls verletzt hat, ist bislang nicht bekannt.

Welzheim: Frau nach Auffahrunfall verletzt

Eine Leichtverletzte sowie rund 20.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am Montagnachmittag gegen 14:20 Uhr in der Straße Gottlob-Bauknecht-Platz. Eine 36-jährige Nissan-Fahrerin bemerkte zu spät, dass die vor ihr fahrende 57 Jahre alte VW-Fahrerin an einem Zebrastreifen halten musste und fuhr dieser auf. Hierbei zog sich die 57-Jährige leichte Verletzungen zu, sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Winterbach: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Lkw-Fahrer beschädigte am Montag zwischen 13 Uhr und 15:50 Uhr in der Remsstraße beim Rangieren einen geparkten VW und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am VW beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf telefonisch unter der Nummer 07181 2040 entgegen.

Rudersberg: Polizisten angegriffen

Aufgrund einer vorangegangenen Bedrohung rückten am Montagabend gegen 23:20 Uhr mehrere Streifenbesatzungen in eine Obdachlosenunterkunft in der Backnanger Straße aus. Der 26-Jährige, der zuvor einen 21-Jährigen bedroht hatte, zeigte sich auch den Beamten gegenüber sofort aggressiv und beleidigte diese sofort mehrfach aufs Übelste. Da sich der Mann offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand und nicht beruhigen ließ, sollte er in eine Spezialklinik gebracht werden. Hiergegen wehrte er sich allerdings massiv, bewarf die Beamten mit Gegenständen und bespuckte einen der Ordnungshüter. Dem 26-Jährigen wurden schließlich Handschließen angelegt, anschließend wurde er in die Klinik gebracht. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

