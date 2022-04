Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Fahrzeug beschädigt - Versuchter Einbruch? - Polizeihubschrauber an Suche nach Vermisstem beteiligt - Radfahrer musste zur Blutentnahme - Unfälle

Aalen (ots)

Neresheim: Versuchter Einbruch?

Bereits am vergangenen Freitag wurde eine 49-Jährige durch einen lauten Schlag aufgeschreckt. Kurze Zeit später stellte sie fest, dass die Türe ihrer Wohnung am Marienplatz beschädigt war. Möglicherweise hatte ein bislang Unbekannter versucht, in die Wohnung einzubrechen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Vorfahrt missachtet - 3000 Euro Sachschaden

Beim Einfahren in den Kreisverkehr Willy-Brandt-Straße / Rötenbergstraße missachtete ein 84-jähriger VW-Fahrer am Montagabend gegen 20.45 Uhr die Vorfahrt einer 18 Jahre alten Ford-Fahrerin. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei welchem sämtliche Fahrzeuginsassen unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.

Aalen: Vorfahrt missachtet II

Auf ebenfalls rund 3000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den eine 19-Jährige am Montagabend gegen 20.30 Uhr verursachte, als sie mit ihrem Ford in den Kreisverkehr Robert-Bosch-Straße / Stuttgarter Straße einfuhr und hierbei die Vorfahrt einer 34-Jährigen missachtete, die mit ihrem Renault Megane bereits im Kreisel fuhr.

Neresheim: 12.000 Euro Sachschaden

An der Einmündung Kürschnergasse / Nördlinger Straße / B 466 missachtete eine 86 Jahre alte Mercedes-Fahrerin am Montagnachmittag gegen 17 Uhr die Vorfahrt einer 27-Jährigen, die ebenfalls mit einem Mercedes unterwegs war. Der beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 12.000 Euro. Beide Pkw waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Abtsgmünd-Untergröningen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Montagnachmittag zwischen 14.30 Uhr und 16 Uhr einen Mercedes Benz, der im Friedhofweg abgestellt war. Über den hierbei entstandenen Sachschaden liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Parkrempler

Beim Einparken seines Opel Meriva beschädigte ein 70-Jähriger am Montagnachmittag gegen 15 Uhr einen im Kälblesrain abgestellten Mazda, wobei ein Gesamtschaden von rund 6000 Euro entstand.

Aalen: Rechts vor Links nicht beachtet

Eine 19-Jährige verursache am Montagmittag gegen 14.15 Uhr einen Sachschaden von rund 2500 Euro, als sie an der Einmündung Ortsstraße / Heerstraße das Rechts-vor-Links-Gebot missachtete und mit ihrem Dacia den Fiat einer 72-Jährigen streifte.

Neresheim: Unfall beim Überholen

Gegen 7.30 Uhr am Montagmorgen setzte ein 38-Jähriger auf der Kreisstraße 3296 zwischen Dehlingen und Härtsfeldhausen mit seinem Ford zum Überholen eines Fahrzeuges an, wobei er übersah, dass ein 40-Jähriger seinerseits bereits mit seinem Seat zum Überholen ausgeschert war. Bei der folgenden Kollision der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro.

Ellwangen: Fahrzeug beschädigt

Bereits am vergangenen Freitag zwischen 16.30 und 17.30 Uhr wurde ein Peugeot, der im Parkhaus Schöner Graben abgestellt war, von bislang Unbekannten beschädigt. Der Pkw weist am linken Kotflügel Kratzer auf; der Schaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Ellwangen: Radfahrer musste zur Blutentnahme

Mit seinem Fahrrad befuhr ein 29-Jähriger am Dienstagmorgen gegen 1.30 Uhr die Berliner Straße, wobei eine hinterherfahrende Streifenwagenbesatzung bemerkte, dass der Radler schwankte und mehrfach auf die Gegenfahrbahn fuhr. In der Hölderlinstraße wurde der 29-Jährige deshalb angehalten und einer Kontrolle unterzogen, wobei festgestellt wurde, dass er unter Alkoholeinwirkung stand. Nachdem ein durchgeführter Vortest ergab, dass der Radfahrer mit mehr als 2 Promille unterwegs war, musste er sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Eine entsprechende Anzeige gegen ihn wird vorgelegt.

Adelmannsfelden: Polizeihubschrauber an Suche nach Vermisstem beteiligt

Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Adelmannsfelden, die Rettungshundestaffel und Beamte des Polizeireviers Ellwangen rückten am Montagabend gegen 20.30 Uhr zur Suche eines vermissten Mannes aus, da davon ausgegangen wurde, dass sich der 52-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Nachdem der Vermisste durch die eingesetzten Kräfte nicht gefunden werden konnte, wurde ein Polizeihubschrauber angefordert, um die umliegenden Wälder abzusuchen. Letztlich wurde der 52-Jährige im Umfeld seiner Wohnung aufgefunden und einer ärztlichen Behandlung zugeführt werden.

Bopfingen: 8000 Euro Sachschaden

Von der Ellwanger Straße kommend, bog eine 56-Jährige am Montagmorgen gegen 9.20 Uhr mit ihrem Nissan nach rechts auf die vorfahrtsberechtigte B 29 ein. Wegen eines Lkw, der links vor ihrem Fahrzeug stand, konnte sie den Bereich der B 29 nicht einsehen. Als der Lkw anfuhr, fuhr auch die 56-Jährige los und streifte den Lkw, da dieser unvermittelt wieder stehen blieb. Der hierbei entstandene Sachschaden beziffert sich auf ca. 8000 Euro.

Rosenberg: Aufgefahren

Am Montagvormittag gegen 11.30 Uhr kam es auf der Haller Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro entstand. Der 53-jährige Fahrer eines Lkw erkannte zu spät, dass ein 58-Jähriger mit seinem VW Transporter nach links abbog und streifte diesen mit der vorderen rechten Fahrzeugseite.

Ellwangen: Parkrempler

Beim Rückwärtsausparken ihres BMW beschädigte eine 32-Jährige am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr einen am Fahrbahnrand der Moselstraße abgestellten Honda, wobei ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand.

Ellwangen: Wildschweine von Pkw erfasst

Mit ihrem Hyundai erfasste eine 37-Jährige am Montagmorgen gegen 9.30 Uhr eine Rotte Wildschweine, welche die Kreisstraße 3234 zwischen Hinterbrand und Schönberger Hof querten. Keines der Borstentiere wurde bei dem Anprall getötet; am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 2500 Euro.

Mutlangen: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung Kranichweg / Wetzgauer Straße missachtete ein 54-Jähriger am Montagmittag kurz nach 14 Uhr die Vorfahrt eines 84-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden VW entstand ein Gesamtschaden von rund 3500 Euro. Beide Autofahrer blieben unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Abbiegen

Beim Abbiegen von der Oberbettringer Straße in die Heidenheimer Straße streifte ein 36-Jähriger am Montagmorgen kurz nach 8 Uhr mit seinem BMW den Audi Q7 eines 46-Jährigen, wobei ein Gesamtschaden von rund 1000 Euro entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell