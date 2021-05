Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Autofahrerin hilft bei Verfolgung - Zwei Tatverdächtige nach gefährlicher Körperverletzung gestellt

Gelsenkirchen (ots)

Eine Gruppe von circa sechs Jugendlichen hat am Donnerstag, 6. Mai 2021, ein 11-jähriges Mädchen in der Altstadt unvermittelt aufs Übelste beleidigt und das Kind mit Steinen beworfen. Die Elfjährige hielt sich um 17.30 Uhr auf einem Fußballplatz an der Husemannstraße auf, als die Jugendlichen sie von einem gegenüberliegenden Spielplatz aus anpöbelten und mit Steinen nach ihr warfen. Die Jugendlichen flüchteten, bevor die eingesetzten Polizeibeamten eintrafen. Die Beamten fahndeten nach den Jugendlichen und stellten "Am Stadtgarten" eine Gruppe Jugendlicher fest, auf die die Personenbeschreibungen von Zeugen zutrafen. Die Jugendlichen flüchteten sofort, als sie die Polizisten bemerkten. Ein 15-jähriger Gelsenkirchener konnte sofort gestellt werden, ein 17-jähriger Gelsenkirchener ignorierte die Ansprache der Polizisten und flüchtete in Richtung Zeppelinallee. Dort bot eine aufmerksame Autofahrerin dem nacheilenden Polizeibeamten ihre Hilfe an und nahm ihn kurzerhand in ihrem Wagen mit. Nach einer kurzen Nachfahrt, konnte der Beamte den 17-Jährigen auf der Dürerstraße schließlich stellen und vorläufig festnehmen. Die Polizisten nahmen die beiden Gelsenkirchener mit zur Wache, wo sie an ihre Erziehungsberechtigten übergeben wurden. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell