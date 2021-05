Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei beendet Party in Bulmke-Hüllen

Gelsenkirchen (ots)

In den frühen Morgenstunden des Freitags, 7. Mai 2021, um 2.20 Uhr, wurden Einsatzkräfte wegen einer Ruhestörung zur Florastraße in Bulmke-Hüllen gerufen. In einer Wohnung konnten die Beamten 15 Menschen antreffen, denen allen ein Platzverweis erteilt wurde, sofern sie nicht vor Ort wohnhaft waren. Einer der Anwesenden hatte keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Aufgrund sprachlicher Barrieren konnte der 29-Jährige keine Angaben zu seiner Person machen und wurde zur Personalienfeststellung mit zur Wache genommen. Da er sich dem widersetzte, musste er von den Beamten fixiert werden. Eine ebenfalls anwesende 30-Jährige mischte sich ein und störte die Maßnahmen der Einsatzkräfte. Die alkoholisierte Frau wurde zur Ausnüchterung ebenfalls ins Gewahrsam gebracht. Die Polizeibeamten fertigten 15 Ordnungswidrigkeitenanzeigen und leiteten zwei Strafverfahren ein.

