POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Fahrräder entwendet, Fahrzeugbrand, Verkehrsunfälle, Schmiererei

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Backnang: Einbruch in Elektronikfachmarkt gescheitert Am Freitagmorgen kurz vor 6 Uhr wurde versucht in einen Elektronikfachmarkt in der Stuttgarter Straße einzubrechen. Unbekannte drücken am Gebäude ein Fenster in 3,5 Meter Höhe auf, wobei ein Alarm ausgelöst wurde und die Einbrecher daraufhin von ihrem Vorhaben abließen. Wer zum ...

