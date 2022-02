Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Baucontainer aufgebrochen

Landau-Queichheim,10.02.-11.02. (ots)

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen Unbekannte in zwei Baucontainer in Landau-Queichheim ein. An den Baucontainern in der Maria-Goeppert-Mayer-Straße und der Hermann-Staudinger-Straße wurde jeweils das Vorhängeschloss gewaltsam entfernt. Die Schadenhöhe ist in beiden Fällen noch nicht bekannt. Die Polizei bittet Zeugen sich bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

