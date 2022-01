Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 23 vom 23.01.2022

Kreispolizeibehörde Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten:

Heinsberg-Eschweiler - Einbruch in Einfamilienhaus

In der Zeit von Freitag, 21.01.2022, 15:00 Uhr bis Samstag, 22.01.2022, 12:00 Uhr drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus auf der Obernburger Straße ein. Hierzu wurde ein Fenster im Obergeschoss aufgehebelt. Aus dem Haus wurde unter anderem Schmuck entwendet.

Übach-Palenberg-Palenberg - Einbruch in Reihenhaus

Am Samstag, 22.01.2022 zwischen 18:20 Uhr und 19:30 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter die Scheibe einer Terrassentür ein und gelangten so in ein Reihenhaus auf der Otbertstraße. Ob bei dem Einbruch etwas entwendet wurde, stand bei Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Wegberg - Terrassentüren aufgebrochen

Bislang unbekannte Täter schlugen am Samstag, 22.01.2022 in der Zeit von 17:20 Uhr bis 19:20 Uhr die Scheibe einer Terrassentür ein und drangen anschließend in ein Einfamilienhaus auf dem Rotdornweg ein.

Auch auf der Straße Am Friedhof verschafften sich Unbekannte durch Aufhebeln der Terrassentür Zugang zu einem Wohnhaus. Der Tatzeitraum lag hier zwischen Samstag, 22.01.2022, 14:45 Uhr und Sonntag, 23.01.2022, 01:00 Uhr.

In beiden Fällen konnten zur Tatbeute zunächst keine Angaben gemacht werden.

