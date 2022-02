Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: In den Schwitzkasten genommen und ausgeraubt

Wörth am Rhein (ots)

Wohl schon während der S-Bahnfahrt von Jockgrim nach Wörth hatten zwei bislang unbekannte männliche Täter einen 21-jährigen Fahrgast als ihr späteres Opfer auserkoren. Nachdem der Fahrgast am 12.02.2022, gegen 01:00 Uhr, an der Haltestelle Maximiliansau-West ausgestiegen war, folgten ihm die beiden Täter. Noch im Bereich der Haltestelle packte sie ihr Opfer, nahmen es in den Schwitzkasten und brachten es mit Gewalt zu Boden. Nun raubten sie sein Geldbeutel, sein Mobiltelefon und weitere persönliche Gegenstände, welche der junge Mann bei sich trug. Auch hiernach traten und schlugen die Täter noch einige Male auf ihr Opfer ein und verletzten dieses leicht. Erst danach flüchteten sie zu Fuß in Richtung der Eisenbahnstraße. Laut Beschreibung soll es sich bei den Tätern um zwei männliche Person im Alter von 30 - 45 Jahren gehandelt haben, welche kein oder nur schlechtes Deutsch sprachen. Einer der Männer hätte auffällig schlechte Zähne gehabt.

