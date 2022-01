Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Geschäft an der Viersener Straße

Mönchengladbach (ots)

An der Viersener Straße im Stadtteil Gladbach sind am Neujahrsmorgen gegen 3 Uhr Unbekannte in ein Ladenlokal eingebrochen. Der Umfang des Diebesguts ist derzeit noch nicht abschließend bekannt.

Zeugen wurden am Samstagmorgen auf das Fehlen einer Glasscheibe am Eingang des Geschäfts aufmerksam und verständigten die Polizei. Die Beamten fanden den Innenraum verwüstet vor.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der 02161-290 zu melden. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell