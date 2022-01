Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbrecher stehlen Armbanduhren

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte sind am Sonntag, 2. Januar, in eine Wohnung an der Schwalmstraße in Bonnenbroich-Geneicken eingebrochen und mit Schmuck entkommen.

Irgendwann zwischen 11.45 Uhr und 22.45 Uhr drangen sie in eine der Erdgeschosswohnungen eines Mehrfamilienhauses ein. Dazu versuchten sie zunächst vergeblich, die Eingangstür aufzuhebeln. Als dies misslang, stiegen sie durch ein auf Kipp stehendes Terrassenfenster ein und entwendeten zwei Armbanduhren.

Die Polizei erbittet Hinweise von Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben. Sie nimmt sie unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (jn)

