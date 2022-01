Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

Am vergangenen Samstag kam es in Mönchengladbach zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Betroffen waren der Wieselweg in Hockstein und der Postillionsweg in Wickrathberg. Die Tatzeiten lagen gegen 19:00 und 12:55 Uhr. Der oder die Täter gelangten jeweils über die Rückseite der Häuser durch Aufhebeln und Einschmeißen von Fenstern in die Gebäude. Tatbeute war in einem Fall Schmuck, im anderen Fall ist noch unbekannt ob etwas erbeutet wurde. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Mönchengladbach unter der Telefonnummer 02161 29-0 zu melden.

