POL-COE: Senden, Bulderner Straße/Geparkter Skoda beschädigt - Zeugen gesucht

Eine Skoda Yeti, der auf dem Parkplatz des Cabrio-Bades geparkt war, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstag (9.11.) im Zeitraum von 7.50 bis 9.50 Uhr. Das schwarze Auto war vorwärts in einer Parklücke eingeparkt. Die Beschädigungen befinden sich im Bereich des vorderen Kotflügels der Beifahrerseite. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne seinen Anschlusspflichten nachzukommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

