Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Ottmarsbocholt, Ascheberger Straße/Werkzeuge aus Baucontainer gestohlen

Coesfeld (ots)

Durch das Beschädigen eines Vorhängeschlosses gelangten Unbekannte in einen Baucontainer auf einer frei zugänglichen Baustelle in Ottmarsbocholt. Aus dem Inneren stahlen die Unbekannten eine Rüttelplatte, einen Akkuschrauber, eine Akkuflex sowie ein Stromaggregat. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag (5.11.) 17 Uhr und Montag 7 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

