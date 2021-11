Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Diebstähle in Gorndorf

Saalfeld (ots)

In der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag kam es in Gorndorf im Rasenweg zu mehreren Diebstählen. Vom Carport eines Einfamilienhauses wurde ein graues Diamantfahrrad samt Schloss (Ubari Sport, Gepäckträger, 29 Zoll, 27-Gang-Shimano)sowie mehrere Paar Schuhe entwendet. Des Weiteren wurden mehrere Paar Schuhe von einem Nachbarhaus gestohlen. Hinweise zu möglichen Tätern oder weiteren ähnlichen Taten im Umfeld sind an den Inspektionsdienst Saalfeld zu melden.

