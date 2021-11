Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schwelbrand in Seniorenresidenz führt zu Verdacht der Rauchgasvergiftung bei mehreren Personen

Triptis (ots)

Kurz nach 03 Uhr morgens dieser Nacht erreichte Feuerwehr und Polizei eine Mitteilung über einen Brand in einer Seniorenresidenz in der Braugasse in Triptis. Es stellte sich heraus, dass eine 86-jährige Bewohnerin ihne Schuhe auf einen Elektroherd gestellt hatte und es dadurch zum Brandausbruch kam. Der Schwelbrand konnte glücklicherweise noch vor Eintreffen der Feuerwehr durch einen Mitarbeiter des Heimes mit einem Feuerlöscher eingedämmt werden, sodass es weder Schwerverletzte gab noch eine Evakuierung erfolgen musste. Allerdings wurden mehrere Bewohner und zwei Mitarbeiter, bisherigen Erkenntnissen zufolge, insgesamt 15 Personen, mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die umliegenden Krankenhäuser transportiert. In der betroffenen Küchen entstand leichter Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell