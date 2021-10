Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Tageswohnungseinbrecher brechen Tür auf

Willich (ots)

Am Dienstag, vermutlich in der Zeit zwischen 16.00 und 16.20 Uhr, brachen Unbekannte in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Martin-Rieffert-Straße in Willich ein. Die Täter verschafften sich Zutritt zum Haus und öffneten gewaltsam die hölzerne Wohnungstür. Ob und was aus der Wohnung gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei erbittet Hinweise auf Tatverdächtige über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (835)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell