Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Eigentümer von Fahrrad gesucht

Bild-Infos

Download

Landkreise Saalfeld-Rudolstadt und Saale-Orla (ots)

Im Rahmen einer Personenkontrolle in Pößneck wurde ein Fahrrad aufgrund verschiedener Umstände polizeilich sichergestellt - nun suchen die Beamten nach dem rechtmäßigen Eigentümer. Bei dem Fahrrad, welches möglicherweise aus einer Diebstahlshandlung o.ä. stammen könnte, handelt es sich um ein schwarz-gelbes Mountainbike der Marke Specialized. Der mögliche Geschädigte wird- bestenfalls mit einem Eigentumsnachweis des Rades - gebeten, sich mit der Polizestation in Pößneck in Verbindung zu setzen. Im Anhang befindet sich eine Fotoaufnahme des beschriebenen Fahrrads.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell