POL-DO: Zwei Festnahmen nach Tiefgaragen-Einbruch in Hörde - auch Diensthund im Einsatz

Dortmund (ots)

Damit hatten diese beiden Männer bei einem Einbruch in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (11. November) nicht gerechnet. Ein Zeuge meldete der Polizei Dortmund verdächtige Beobachtungen in einer Tiefgarage in der Kohlensiepenstraße in Hörde. Die Beamtinnen und Beamten umstellten die Tiefgarage daraufhin und nahmen die beiden Tatverdächtigen auf frischer Tat fest.

Die beiden Männer (23 und 38 Jahre alt) hielten sich während der Durchsuchung hinter einem Auto versteckt, doch letztendlich hatten sie keine Chance, dieser Maßnahme zu entkommen. Bei der Suche wurde nämlich auch ein Diensthund eingesetzt. Außerdem stellte die Polizei bei den Männern einen Rucksack mit Handschuhen und mehreren typischen Aufbruchwerkzeugen sicher.

Die beiden Tatverdächtigen sind für die Polizei keine Unbekannten. Sie sind bereits in der Vergangenheit durch ähnlich gelagerte Delikte in Erscheinung getreten und haben aktuell keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Beide wurden vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht.

Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls aus Kraftfahrzeugen.

