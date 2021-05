Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Traktor gerät in Brand

Steinheim (ots)

In Steinheim sind am Freitag, 28. Mai, ein Traktor und eine Häckselmaschine in Brand geraten, der Schaden beläuft sich auf rund 80.000 Euro.

Die Polizei wurde gegen 16.45 Uhr über einen Brand auf dem Römerweg in Steinheim-Grevenhagen informiert. Die Feuerwehr löschte ein landwirtschaftliches Gespann, das neben einem Kuhstall stand.

Nach Angaben von Zeugen sollen während der Fahrt unterhalb des Führerhauses Flammen aus dem Trecker geschlagen sein. Der Fahrer hatte das Fahrzeug abstellen und unverletzt verlassen können.

Der Traktor brannte weitgehend aus, durch die Hitzeentwicklung wurden auch die angehängte Häckselmaschine und das landwirtschaftliche Gebäude, neben dem der Traktor abgestellt war, beschädigt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 80.000 Euro.

Die Ermittlungen zur Brandursache sind noch nicht abgeschlossen. Ein Fremdverschulden wird ausgeschlossen, nach erster Einschätzung der Polizei könnte fliegendes Stroh, das womöglich durch den Wind an den heißen Motorblock geweht wurde, das Feuer ausgelöst haben. /ell

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell