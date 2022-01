Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr: Auto kollidiert mit auf der Fahrbahn liegendem Stein

Mönchengladbach (ots)

Am Samstagabend, 1. Januar, ist es gegen 22 Uhr zu einem Autounfall mit Sachschaden an der Schmölderstraße gekommen. Der 27-jährige Fahrer kollidierte auf seinem Fahrweg in Richtung Hubertusstraße an der rechten Fahrzeugseite mit einem großen Stein, der auf der Fahrbahn lag.

An der Unfallstelle konnten die eintreffenden Beamten, neben dem besagten Stein, einen zweiten, weitaus größeren Stein feststellen. Dieser wurde offenbar einmal gewendet, denn die Eindruckspur des ursprünglichen Liegeortes war noch zu sehen.

Es ist davon auszugehen, dass bislang unbekannte Personen den Stein auf die Fahrbahn bewegt haben und es bei einem weiteren zumindest versuchten.

Die Polizei Mönchengladbach ermittelt nun wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr und bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, um Mithilfe. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (cr)

