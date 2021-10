Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeug beschädigt

Sülzenbrücken / Ilmkreis (ots)

Bisher unbekannte Täter beschädigten in der Zeit vom Donnerstagabend, 20.30 Uhr bis Freitagmorgen, 08.00 Uhr einen geparkten Pkw VW Lupo in Sülzenbrücken, Am Alten Markt. Der oder die Täter beschädigten hierbei mit einem Pflasterstein die Heckklappe des Pkw, so dass ein Sachschaden von ca. 500,- Euro entstand. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Bezugsnummer 0241351/2021 zu melden. (dl)

