Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Keller - Zeugenaufruf

Arnstadt (ots)

In der Zeit vom 08.10.21 bis 13.10.21 brachen bisher unbekannte Täter in einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Arnstädter Sodenstraße ein und entwendeten Gläser und Werkzeug im Gesamtwert von ca. 700,- Euro. Die Polizei such Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Täter oder der Tat machen können (Bezugsnummer 0241513/2021). (dl)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell