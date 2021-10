Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Gartenhaus

Gotha (ots)

In der Zeit von Donnerstag, den 14.10.2021, 18:30 Uhr bis Freitag, 15.10.2021, 10:00 Uhr wurde in Gotha, Gartenanlage Schützenhof, ein Gartenhaus aufgebrochen. Der Täter stieg über ein Fenster ein und entwendete aus dem Gartenhaus ein Kopfkissen und ein Schlüssel. Der Sachschaden wurde auf ca. 800,- Euro geschätzt. Hinweise bitte unter der Bearbeitungsnummer: 0241356, (as)

