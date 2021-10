Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol und Drogen

Gotha (ots)

In den frühen Abendstunden des Donnerstags ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Straße Schützenberg. Eine 40-Jährige Toyota-Fahrerin befuhr den Schützenberg aus Richtung Gartenstraße kommend, in Richtung Goldbacher Straße. Plötzlich beabsichtigte ein 24-Jähriger sich mit seinem rechtsseitig geparkten Skoda in den fließenden Verkehr einzufädeln. Hierbei übersah er den Toyota und kollidierte mit diesem, sodass unfallbedingter Sachschaden an beiden Fahrzeugen entstand. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass ein Atemalkoholtest bei dem 24-Jährigen Betroffenen einen Wert von 0,5 Promille aufwies. Zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Cannabis. Dem Beschuldigten wurde in Folge der Vortestergebnisse eine Blutprobe im Heliosklinikum Gotha entnommen. Die Weiterfahrt wurde am Unfalltag unterbunden und der Führerschein sichergestellt. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. (rz)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell