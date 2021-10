Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl eines PKW

Burgtonna (ots)

Am Freitag gegen 17:00 Uhr wurde die Polizei Gotha über den Diebstahl eines VW Vento in Burgtonna verständigt. Der PKW war abgemeldet aber fahrbereit. Kurze Zeit später wurde die Polizei informiert, dass ein VW Vento auf einem Feld festgefahren steht. Vor Ort konnten die Beamten den besagten VW Vento und einen in der Nacht in Erfurt entwendeten PKW Porsche auffinden. Weiterhin wurde in unmittelbarer Nähe ein polnischer Staatsbürger festgestellt und festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Person entlassen. Der PKW VW Vento wurde vor Ort an den Eigentümer übergeben, der PKW Porsche wurde sichergestellt. Der Wert des VW Vento beträgt ca. 1.000,- Euro. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Bezugsnummer: 0241705. (as)

