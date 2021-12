Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den Ford Focus gerammt?

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht den Autofahrer, der in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Kapellenweg ein geparktes Fahrzeug gerammt hat. An dem betroffenen Pkw, einem silberfarbenen Ford Focus, wurde die Heckstoßstange abgerissen, außerdem fanden sich Eindellungen und Kratzer an der hinteren Tür und dem hinteren Kotflügel auf der Fahrerseite.

Zeugen entdeckten die "Bescherung" am Sonntagmorgen kurz nach halb 9 und meldeten sie der Polizei. Erste Befragungen vor Ort ergaben jedoch keine Hinweise auf den Verursacher.

Auch die Fahrzeughalterin konnte erst später erreicht werden. Sie konnte lediglich angeben, dass sie ihr Auto am Samstagabend gegen 20 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 9 abgestellt hatte.

Hinweise auf die genauere Unfallzeit und/oder das Verursacherfahrzeug nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Nummer 0631 / 369 - 2150 jederzeit entgegen. |cri

