Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher hinterlassen Verwüstung

Kaiserslautern (ots)

Einbrecher sind am Wochenende in ein Lokal in der Salzstraße eingedrungen. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt, indem sie eine Tür aufhebelten.

Aus dem Gastraum stahlen sie ein Fernsehgerät der Marke Samsung, einen Kaffee-Vollautomaten der Marke Bosch, einen Gasgrill, diverse Spirituosen sowie eine größere Menge Tabak. Außerdem brachen die Eindringlinge zwei Spielautomaten auf und nahmen die darin enthaltenen Geldkassetten mit.

Doch damit nicht genug: Die Täter richteten weiteren Sachschaden an, indem sie die aufgebrochenen Automaten mit einer klebrigen Substanz übergossen, Sitzpolster aufschlitzten und Wasserabflüsse manipulierten, so dass der Gastraum mit Wasser überschwemmt wurde. Die Höhe des Gesamtschadens steht noch nicht fest.

Die Tatzeit liegt zwischen Freitagnachmittag, 15.30 Uhr, und Sonntagmittag, 13.30 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen in der Salzstraße aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. Da anzunehmen ist, dass die Täter ihre Beute mit einem Fahrzeug oder fahrbaren Untersatz abtransportierten, sind auch solche Hinweise hilfreich. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell