Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Ein 23-jähriger Motorradfahrer stürzte am Mittwoch gegen 08:20 Uhr bei einem Abbiegevorgang im Kreuzungsbereich der Schwieberdinger und Kornwestheimer Straße in Münchingen und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Sanitäter eines Rettungswagens und ein Notarzt, der mit einem Rettungshubschrauber zur Unfallstelle gebracht wurde, führten vor Ort eine Erstversorgung durch und transportierten den Verletzten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn mit einem Spezialgerät gereinigt werden. Die Feuerwehr Korntal-Münchingen, mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften an der Unfallstelle eingesetzt, kümmerte sich um das Abbinden von ausgelaufenem Kraftstoff. Der Sachschaden wurde auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell