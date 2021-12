Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vollendete und versuchte Einbrüche

Landkreis Kaiserslautern (ots)

Einbrecher waren in den vergangenen Tagen in verschiedenen Orten im Landkreis aktiv. Während die Täter in Katzweiler und Frankenstein Fällen scheiterten, gelang es ihnen in Weilerbach und Trippstadt, Beute zu machen.

In Weilerbach verschafften sich die Unbekannten am Sonntagnachmittag oder -abend Zugang zu einem Wohnhaus in der Straße "Hohl", indem sie sie Terrassentür aufhebelten. Ersten Ermittlungen zufolge nahmen die Eindringlinge Schmuck mit. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Die Tatzeit liegt zwischen 15.30 und 20.15 Uhr.

Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag stiegen Unbekannte in Trippstadt in Lager- und Büroräume einer Firma im Wilensteiner Weg ein. Abgesehen hatten sie es offenbar ausschließlich auf Bargeld; gestohlen wurde ein dreistelliger Betrag. Die Tatzeit kann auf den Zeitraum zwischen Freitagabend, 20 Uhr, und Samstagmorgen, 6.45 Uhr, eingegrenzt werden.

Mit leeren Händen wieder abziehen mussten die Täter hingegen in Katzweiler, wo sie zum einen versuchten, in einen Einkaufsmarkt in der Straße "Hartwiesen" einzudringen, und sich auch an einer Tankstelle in der Hauptstraße an einem Fenster zu schaffen machten. In beiden Fällen gelang es ihnen aber nicht, in die Räume einzusteigen.

Auch in Frankenstein blieb ein Einbruch im Versuchsstadium stecken. Am Freitag stellten Vereinsverantwortliche fest, dass unbekannte Täter in der Straße "Am Köpfchen" in einen Geräteschuppen des Vereins eindringen wollten. Sie hatten sich an einer Tür und einem Fenster zu schaffen gemacht. Gestohlen wurde nichts. Zurück blieb leichter Sachschaden. Die genaue Tatzeit ist unklar. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Kaiserslautern unter Telefon 0631 / 369 - 2620. |cri

