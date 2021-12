Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zigarettenautomat aufgebrochen

Bild-Infos

Download

Mackenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In Mackenbach ist ein Zigarettenautomat von unbekannten Tätern aufgebrochen worden. Das Gerät, das in der Marktstraße steht, wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zur Zielscheibe der Unbekannten. Am Freitagmorgen stellte eine Zeugin den Aufbruch fest und verständigte die Polizei.

Die Täter hatten es offenbar ausschließlich auf das enthaltene Bargeld abgesehen. Die gesamte Geldkassette wurde mit brachialer Gewalt herausgebrochen. Die Zigarettenschachteln, die sich im Automat befanden, blieben unangetastet. Die Höhe des Gesamtschadens muss noch ermittelt werden.

Zeugen, denen in der fraglichen Nacht (16./17. Dezember) etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 bei der Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell