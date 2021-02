Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 090221-0091: Nach Unfall geflüchtet

Hückeswagen (ots)

Auf der Wiehagener Straße ist ein unbekannter Fahrzeugführer am Samstagabend (6. Februar) gegen einen geparkten PKW gefahren und anschließend geflüchtet.

Gegen 22.35 Uhr hatte ein Anwohner der Wiehagener Straße in Höhe der Hausnummer 62 ein Unfallgeräusch gehört. Als er sich daraufhin auf die Straße begab, stellte er einen frischen Unfallschaden an einem am Fahrbahnrand abgestellten Ford Focus fest. Der Unfallverursacher, der aus Richtung Zentrum kommend in Richtung Winterhagen gefahren war, hatte sich zu diesem Zeitpunkt schon aus dem Staub gemacht. Das Fahrzeug dürfte an der linken Fahrzeugseite Schäden davongetragen haben.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

