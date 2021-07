Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Hildesheim// Öffentlichkeitsfahndung mit Phantombild nach Raubtat

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Mit Hilfe eines Phantombildes fahnden die Ermittler der Polizei Hildesheim nach einem derzeit unbekannten Mann und seinem Begleiter, die am 06.06.2021 auf der Ohlendorfer Brücke in Hildesheim eine jungen Frau beraubt und sie verletzt haben. Nach vorliegenden Erkenntnissen hätten die zwei unbekannten Männer das 22-jährige Opfer gegen 02:50 Uhr in ein Gespräch verwickelt. Im weiteren Verlauf habe ein Tatverdächtiger die Frau körperlich angegangen, sie geschlagen und ihre schwarze Bauchtasche gestohlen. Bei dem Übergriff sei die Hildesheimerin gestürzt und habe sich verletzt. Im Anschluss seien die Männer mit dem Diebesgut geflüchtet. Der Hauptverdächtige, der die Frau angegriffen habe, konnte wie folgt beschrieben werden: 27-30 Jahre alt Ca. 175 cm groß Dürre, sehnige Statur Dunklerer Teint Schwarze oder dunkelbraune kurze Haare Dunkle Augenfarbe Relativ breite Nase Schmale Lippen Bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt mit weißem Aufdruck auf der Brustseite Von diesem Tatverdächtigen wurde ein Phantombild erstellt. Zu dem zweiten Verdächtigen liegen folgende Details vor: 25- 30 Jahre Ca. 180cm groß Ca. 90 kg schwer Sportlich schlanke Figur Dunkler Teint Sehr kurze Haare oder Glatze Bekleidet mit einer hellen- orangefarbenen Daunenjacke Zeugen, die zu der Tat oder dem Phantombild Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell