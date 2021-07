Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht in Bad Salzdetfurth - Zeugen gesucht!

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (grn): Am 22.07.2021 gegen ca. 11:00 Uhr wurde in der Oberstraße 24 auf dem Parkplatz der Sparkasse ein schwarzer geparkter Mercedes C 220 CDI durch einen unbekannten Verursacher mit einem roten Kleinwagen beschädigt. Beim rückwärts Ausparken sind Kratzspuren an der Heckstoßstange entstanden. Der entstandene Schaden wird auf ca. 800 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Verkehrsteilnehmer geben können, werden gebeten sich telefonisch beim Polizeikommissariat in Bad Salzdetfurth, unter der Rufnummer 05063/901-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell