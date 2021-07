Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

Hildesheim (ots)

Freden (ni) - Am 22.07.2021, gegen 11:35 Uhr, befährt ein 82-jähriger Fredener die L 486 aus Bad Gandersheim in Richtung Freden. In der Höhe von Westerberg gerät er ausgangs einer leichten Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort stößt das Fahrzeug gegen einen Baum und kippt anschließend um. Neben dem Fahrer wird auch seine gleichalte Beifahrerin durch den Unfall schwer verletzt. Der entstandene Sachschaden steht derzeit noch nicht fest.

