Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PK Elze: Polizei Elze gelingt Schlag gegen die örtliche Drogenszene

Hildesheim (ots)

(bur) Gronau:Polizei Elze gelingt Schlag gegen die örtliche Drogenszene Nachdem es in der Nacht vom 21. auf den 22. Juli gegen 22:30 h im Eitzumer Weg zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 21 jährigen und einem 38 jährigen Gronauer gekommen war, wo im späteren Verlauf auch ein 18 Jähriger sowie ein Pkw beteiligt waren, setzte die Polizei gleich am nächsten Morgen gegen 07:30 Uhr einen Durchsuchungsbeschluss bei dem 18 Jährigen um und war prompt erfolgreich. Die Hinweise hatten sich im Vorfeld bereits verdichtet und so fanden die Polizeibeamten, die von den Hundeführern der Polizei Hildesheim unterstützt wurden, in einem Versteck auf dem Grundstück ca. 400 gramm Marihuana. Er muss sich deswegen u.a. wegen Handels nicht geringer Menge bald verantworten müssen. Die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch aus der Vornacht laufen dazu parallel. Zeugen, die zum Vorfall am Eitzumer Weg und der Steintorstrasse etwas gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polzei Elze unter 05068/93030 oder der Polizeistation Gronau unter 05182/923370 zu melden.

