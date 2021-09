Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gutach - Arbeitsunfall

Gutach (ots)

Bei einem Arbeitsunfall am Dienstagnachmittag in einer Firma in der Hornberger Straße wurde ein 40-Jähriger verletzt. Nach ersten Erkenntnissen hat sich der Mann gegen 17:45 Uhr offenbar alleinbeteiligt sein Bein beim Fahren mit einem Hochhubwagen zwischen einer Wand eingeklemmt. Er wurde zur ambulanten Behandlung in eine nahegelegene Klink gebracht.

