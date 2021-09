Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Unfall unter Alkoholeinfluss

Durmersheim (ots)

Ein Verkehrsunfall in der Helmholtzstraße beschäftigt seit Dienstagabend die Beamten des Polizeireviers Rastatt. Gegen 21:20 Uhr befuhr ein 20-Jähriger mit seinem Opel die Straße, als er in Höhe des Heidelbeerweges nach links von der Fahrbahn abkam und in ein geparktes Auto prallte. Der Fahrer sowie der Beifahrer des Opels wurden bei dem Unfall verletzt und in umliegende Kliniken verbracht. Ursächlich für den Vorfall war wohl ein vorangegangener Alkoholkonsum des jungen Mannes, welcher seinen Führerschein abgeben und zudem mit einer Strafanzeige rechnen muss.

/cp

