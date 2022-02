Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bad Bergzabern - Einbruch

Bad Bergzabern (ots)

In der Nacht zum 12.02.2022, wurde in eine Wohnung in der Berwartsteinstraße in Bad Bergzabern eingebrochen. Der oder die Täter gelangten während der Abwesenheit des Bewohners durch Aufhebeln der Terrassentür in die Wohnung. Dort wurde Bargeld entwendet. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben bittet die Polizeiinspektion Bad Bergzabern sich unter 06343-93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

