Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Wiederholt Einbruch in Bienwaldschule mit hohem Sachschaden

Wörth am Rhein (ots)

Bereits im November 2021 war es zu insgesamt drei Einbrüchen in die leerstehende Bienwaldschule in Wörth gekommen, wobei hoher Sachschaden entstanden war. Seitdem ist das Gebäude videoüberwacht, was auch von außen deutlich durch entsprechende Hinweisschilder gekennzeichnet ist. Am 10.02. wurde bei einer Gebäudekontrolle durch den Hausmeister erneut ein Einbruch festgestellt. Hierbei entstand insgesamt ein Sachschaden, der ersten Einschätzungen zufolge auf 3.000 Euro beziffert wird. Den Videoaufzeichnungen ist zu entnehmen, dass die Täter sich am Montagabend noch vor Einbruch der Dunkelheit gegen 17:45 Uhr gewaltsam Zutritt ins Gebäudeinnere verschafften, indem sie ein Fenster aufhebelten. Die vier Täter hielten sich relativ lange im Gebäude auf, bevor sie es schließlich durch das Fenster wieder verließen. Die gesicherten Videoaufzeichnungen werden derzeit noch ausgewertet. Sollten Sie zu dieser Tat weitere sachdienliche Hinweise machen können, wenden Sie sich bitte telefonisch an die Polizeiinspektion in Wörth (07271-9221-0).

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell