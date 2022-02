Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Bilanz der Kontrollwoche "Geschwindigkeitsmessung am Schulzentrum Edenkoben"

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Überhöhte Geschwindigkeit führt immer wieder zum Kontrollverlust über Fahrzeuge und zu Unfällen. Die überhöhte Geschwindigkeit gehörte in den vergangenen Jahren stets zu den häufigsten Ursachen für Verkehrsunfälle. Insbesondere an Schulen und Kindergärten gilt zumeist aus gutem Grund Tempo 30. Deshalb wurde in der Weinstraße in Edenkoben von Dienstag, 08.02.2022 bis Freitag, 11.02.2022, ein Kontrollschwerpunkt auf Geschwindigkeitsverstöße am dortigen Schulzentrum gelegt. Bilanz der Kontrollwoche: Insgesamt mussten 151 Fahrzeugführer beanstandet werden. Davon wurden 131 Fahrzeugführer gebührenpflichtig verwarnt. Eine gebührenpflichtige Verwarnung konnte bis zu einer Grenze von 15 km/h zu schnell ausgesprochen werden. Hier gilt anzumerken, dass sich bei einem Bremsvorgang der Anhalteweg bei gefahrenen 45 km/h anstatt 30 km/h bereits um beachtliche 16 Meter verlängert. Auf die restlichen 20 Fahrzeugführer kommt nun ein entsprechendes Bußgeldverfahren zu. Der "Spitzenreiter" im negativen Sinne wurde mit 58 km/h bei erlaubten 30 km/h gemessen. Er wird sich auf ein Bußgeld in Höhe von 115 Euro sowie einen Punkt in der Verkehrssünderkartei einstellen müssen. Die beachtliche Anzahl an festgestellten Verstößen zeigt, dass Kontrollen auf diesem Gebiet zur Sicherheit des Straßenverkehrs wichtig sind. Es werden auch in Zukunft weitere Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Edenkoben durchgeführt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell