Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bad Bergzabern - Unfallflucht I

Bad Bergzabern (ots)

Am 11.02.2022, wurde zwischen 09:45 und 10:20 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Klingweg, ein in der Nähe des Eingangsbereichs abgestellter Pkw Nissan beschädigt. Gesucht wird als Verursacher des Schadens in Höhe von mehreren Hundert Euro, ein brauner Pkw BMW mit dem Teilkennzeichen SÜW-R. Zeugen des Verkehrsunfalls bittet die Polizeiinspektion Bad Bergzabern sich unter 06343-93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

