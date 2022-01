Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Werkstatt

Geilenkirchen (ots)

Zwischen dem 23. Dezember (Donnerstag) und dem 5. Januar (Mittwoch) gelangten unbekannte Täter in den Innenhof einer Werkstatt an der Straße An Frankenruh. Dort schlugen sie ein Fenster zum Gebäude ein und öffneten ein weiteres Fenster. Ob aus den Räumlichkeiten etwas entwendet wurde, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch unklar.

