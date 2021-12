Freiwillige Feuerwehr Horn-Bad Meinberg

FW Horn-Bad Meinberg: Kaminbrand am Freitag Abend mit starker Verrauchung des Gebäudes

Horn-Bad Meinberg (ots)

Am Freitag Abend wurde die Freiwillige Feuerwehr Horn- Bad Meinberg um 22:17 Uhr mit dem Stichwort "Feuer 2 - Kaminbrand" in den Ortsteil Wilberg alarmiert. Bei Eintreffen an der Einsatzstelle drang bereits dunkler Rauch aus dem Schornstein eines Wohngebäudes. Personen befanden sich nicht mehr im Gebäude. Unverzüglich wurde das Gebäude durch den Angriffstrupp unter Atemschutz kontrolliert. Dabei wurde eine starke Verrauchung im 1. Obergeschoss sowie im Dachgeschoss festgestellt. Über die in Stellung gebrachte Drehleiter wurde der Schornstein durch den ebenfalls hinzugerufenen Schornsteinfeger gekehrt. Das angefallene Brandgut wurde durch die Revisionsklappe aus dem Schornstein entfernt und ins Freie gebracht. Eine Kontrolle mit der Wärmebildkamera ergab eine weiterhin sehr hohe Temperatur. Daraufhin wurde der Schornstein noch mehrfach gekehrt. Nach Abschluß der Kehrmaßnahmen wurde das Gebäude noch ausgiebig mittels 2 Lüfter entraucht. Mit Gasmessgeräten der Feuerwehr wurde das Wohnhaus kontrolliert und freigemessen. Durch die Feuerwehr wurde zur Sicherheit noch eine Brandsicherheitswache gestellt. Zur Brandursache sowie Schadenshöhe können von Seiten der Feuerwehr keine Auskünfte erteilt werden. Die Feuerwehr war mit 2 Löschfahrzeugen, 1 Tanklöschfahrzeug, 1 Drehleiter, 1 Einsatzleitwagen sowie einem Kommandowagen und ca. 20 Einsatzkräften an der Einsatzstelle. Ebenfalls vor Ort war die Polizei Lippe.

