Freiwillige Feuerwehr Horn-Bad Meinberg

FW Horn-Bad Meinberg: Schwerer Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person - mit hydraulischem Rettungsgerät aus PKW befreit

Horn-Bad Meinberg

Am Donnerstag Nachmittag wurde die Feuerwehr Horn- Bad Meinberg um 15:49 Uhr mit dem Stichwort "P-klemmt, Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person" alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache hatte sich auf der Altenbekener Str. im Ortsteil Veldrom ein Unfall zwischen einem PKW und einem Transporter ereignet. Dabei wurde durch den ersteintreffenden Rettungsdienst festgestellt, dass eine Person im rechten Fond-Bereich eingeklemmt war. Daraufhin wurde unverzüglich die Feuerwehr nachgefordert und alarmiert. An der Einsatzstelle wurde primär das Fahrzeug gesichert. Parallel wurde der Brandschutz sichergestellt und die technische Rettung vorbereitet. In enger Absprache mit dem Rettungsdienst sowie dem Notarzt wurde die Rettung der Person eingeleitet. Entsprechend wurden die Scheiben entfernt sowie die B-Säule und die hintere Tür auf der rechten Fahrzeugseite mittels hydraulischem Rettungsgerät von der Karosserie getrennt. Im weiteren Verlauf wurde die Person mit einem Spineboard aus dem Fahrzeug befreit und zur weiteren Versorgung dem Rettungsdienst übergeben. Zur Unfallaufnahme durch die Polizei sowie zur Unterstützung des Abschleppdienstes wurde die Einsatzstelle ausgeleuchtet. Zur Unfallursache, Unfallhergang, Schadenshöhe sowie Verletzungen können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Im Einsatz waren seitens der Feuerwehr 4 (Hilfeleistungs-) Löschfahrzeuge, 1 Rüstwagen, 1 Einsatzleitwagen, 1 Mannschaftstransportfahrzeug sowie 1 Kommandowagen. Von Seiten des Rettungsdienstes waren 3 Rettungswagen sowie 2 Notärtze vor Ort. Die Polizei Lippe war mit mehreren Streifenwagen im Einsatz.

