Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim- Kontrollen in Germersheim und auf der B9

Germersheim (ots)

Gestern Vormittag kontrollierten Germersheimer Polizisten den Verkehr in der Rheinbrückenstraße. Dort waren sieben Autofahrer nicht angeschnallt und vier weitere hatten während der Fahrt ihr Handy am Ohr. Im Anschluss richteten die Polizisten ihren Fokus auf die Bundesstraße 9. Dort wurden insgesamt sechs Autofahrer mit dem Handy am Ohr kontrolliert. Einer davon hatte zudem keinen Sicherheitsgurt angelegt.

