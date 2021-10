Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - drei Autos zerkratzt

Landau (ots)

3000 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Täter, indem er in der Nacht von Montag auf Dienstag drei Autos in Landau zerkratzte. Die Fahrzeuge waren im Tatzeitraum zwischen 22 Uhr und 10 Uhr in der Straße An 44 am Fahrbahnrand hintereinander abgestellt gewesen. Zeugen die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten sich bei per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder per Telefon an 06341/2870 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

