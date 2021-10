Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kollision zwischen Fußgänger und Fahrradfahrer

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Am Montagmorgen, 18.10.2021 gegen 07:15 Uhr, kam es in der Luitpoldstraße in Edenkoben zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einem Fußgänger. Der Fußgänger überquerte auf Höhe der katholischen Kirche plötzlich die Luitpoldstraße, ohne auf den heranfahrenden Fahrradfahrer zu achten. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Fußgänger. Durch den Zusammenstoß kam der Radfahrer zu Sturz und verletzte sich am Ellenbogen und an der Hüfte. Er kam zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus. Der Fußgänger flüchtete von der Unfallörtlichkeit. Eine Personenbeschreibung des Fußgängers ist nicht bekannt. An der Unfallörtlichkeit sollen sich mehrere Zeugen befunden haben. Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachten konnten bzw. Hinweise hierzu geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Edenkoben unter der Tel.: 06323-955-0 oder per E-Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell