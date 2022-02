Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - mehrere Fahrzeuge beschädigt

Landau (ots)

Einen Sachschaden von 600 Euro verursachte eine 34-Jährige am Donnerstagabend gegen 20.15 Uhr in Landau, als sie an mehreren geparkten Autos Kennzeichen und Scheibenwischer abriss. Eine aufmerksame Zeugin hatte die 34- Jährige beobachtet und die Polizei verständigt. Diese konnte die 34- Jährige im Rahmen der Fahndung in der Bachgasse in Landau feststellen und festnehmen. Sie wurde aufgrund ihres Zustands in ein psychiatrisches Krankhaus gebracht. Die Polizei bittet weitere Geschädigte, deren Auto im Bereich im Bereich der Innenstadt geparkt war und beschädigt wurde, sich bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

